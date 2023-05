Due donne ferite da un'automobilista. Grave incidente oggi pomeriggio a Torre Annunziata. Un'auto ha tamponato un'altra vettura nelle vicinanze di piazza Imbriani investendo due signore che erano a piedi.

Preoccupano soprattutto le condizioni di una delle due vittime trasportata d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Castellammare, gravi le ferite riportate. Chiusa per permettere le operazioni di soccorso via Sant'Alfonso dei Liguori, che collega la piazza a via Vittorio Veneto. Sul posto i carabinieri e i vigili urbani a cui sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. In stato di alterazione l'automobilista, probabilmente alla guida ubriaco.