Un finanziamento della Regione Campania per rendere a misura di bambino la Biblioteca comunale di Torre Annunziata. L’Assessorato regionale alla Cultura ha dato l’ok al progetto “A passo di bambino” presentato dal Comune di Torre Annunziata per allestire un’area da destinare ai minori.

Grazie a questo finanziamento, il Comune acquisterà arredi e attrezzature per dedicare una porzione dei locali agli utenti 0-14 anni e relativi accompagnatori con particolare cura dedicata anche ai neonati. L’obiettivo è quello di potenziare ulteriormente gli arredi e le dotazioni, nonché le attrezzature tecniche per incrementare l’area dedicati ai minori. “Il progetto si configura come un intervento strategico per la promozione della lettura tra i più piccoli e per il sostegno alle famiglie - spiega l’assessore alla Cultura Lina Nappo - Lo spazio destinato ai minori sarà strutturato in quattro diverse fasce. La prima, 0-3 anni, con spazi con tappeti, cuscini, sedute ergonomiche e libri tattili. Una seconda area per i bimbi 4-7 anni allestita con angolo lettura e tavoli per attività creative. Spazio anche per i più grandi, dagli 8 ai 14 anni, con postazioni per studio e lettura digitale e spazi per laboratori didattici – continua l’assessore Nappo - Abbiamo anche previsto una zona baby pit stop per consentire a una giovane mamma di avere un angolo per allattamento, un fasciatoio e poltrone relax”.

“La riqualificazione degli spazi e l’introduzione di nuove attività renderanno la Biblioteca un punto di riferimento culturale, moderno e inclusivo. Questo intervento consentirà a giovani genitori di poter studiare e effettuare ricerche nella Biblioteca senza l’assillo di come organizzare i propri figli. Potranno portare con se i piccoli i quali, grazie a questo intervento, avranno a disposizione giochi, spazi creativi e attrezzature ludiche” conclude il sindaco Corrado Cuccurullo.