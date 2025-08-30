A Torre Annunziata boom di segnalazioni per scooter e bici elettriche senza controllo. Un tema su cui ha acceso i fari anche Oplonti Futura chiedendo alle istituzioni una serie di interventi urgenti e da attuare nell'immediato.

Controlli intensificati, anche in borghese, nelle zone più a rischio, misure dissuasive e repressive mirate e un tavolo di coordinamento tra tutte le forze dell’ordine. Queste le richieste che Lucio D'Avino e Marco Russo, in rappresentanza di Oplonti Futura, chiedono d'urgenza per scongiurare l'aggravarsi del fenomeno.

"Come gruppo consiliare Oplonti Futura abbiamo inviato una richiesta formale al Comandante della Polizia Locale, al Sindaco, alle Forze dell’Ordine, al Prefetto e al Ministero dell’Interno per chiedere interventi urgenti contro le condotte pericolose di motocicli, ciclomotori, mezzi elettrici e auto".

"Le aree più critiche segnalate dai cittadini: Via Marconi, Via Gino Alfani, Villa Comunale, Parcheggio porto, Via Caracciolo, Via Vittorio Veneto (zona Conad), Corso Umberto I e Via Simonetti", continua Oplonti Futura.

Tanti i cittadini di Torre Annunziata che hanno segnalato il pericolo. I protagonisti di queste condotte pericolose sarebbero soprattutto ragazzini. "Non è la prima volta che portiamo il tema all’attenzione delle istituzioni: a giugno avevamo già segnalato via Terragneta, ma purtroppo nessuna azione concreta è seguita dall’amministrazione comunale, lasciando i residenti al punto di partenza..

"Il Piano Estate 2025, che prevede i vigili in strada fino alle 22 nei giorni feriali e fino a mezzanotte nei festivi, sta per terminare. E dopo?", continua la nota.

"La sicurezza non può fermarsi a fine estate: nella nostra città resta precaria tutto l’anno e le misure preventive devono non solo proseguire, ma essere rafforzate nei prossimi mesi. La nostra azione non è uno slogan, ma un impegno concreto per chiedere interventi duraturi".