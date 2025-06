Torre Anunziata celebra la boxe. Sono stati 14 i match di “Pugilato Olimpico” sul ring allestito nella splendida cornice della Villa Comunale per l’organizzazione della Boxe Vesuviana. Gli atleti della palestra di via Parini, seguiti all’angolo dai Tecnici Gaetano Nespro, Salvatore Annunziata e Pasquale Perna ex campionissimi del Maestro Lucio Zurlo, si sono confrontati contro avversari provenienti dalle altre ASD della Campania dando vita a match dall’alto contenuto Tecnico ed Agonistico con vittorie ma anche sconfitte e pareggi che serviranno sicuramente per la loro crescita non solo sportiva. In evidenzia i giovanissimi under15 da Antonio Feroleto a Salvatore Immola per finire a Costantino Striano e gli under17 Ciro Cervero, Salvatore Veropalumbo e Nicola Riccone; tra gli under19 prove in chiaro scuro per Francesco De Angelis protagonista di una prova di grande spessore agonistico e Simone Giordano dotato di grande tecnica pugilistica ma non sempre supportata da un adeguata preparazione metabolica; tra gli Élite sugli allori la prova di Paolo Cirillo.

Graditi gli interventi dell’Assessore Daniele Carotenuto che ha portato il saluto del Sindaco, e del Consigliere Comunale Gaetano Ruggiero in rappresentanza dell’Assessore allo Sport Lina Nappo che insieme al Direttore Sportivo del Savoia Accademy l’Avv. Lucio D’Avino hanno ribadito di quanto siano importanti manifestazioni come quella organizzata dalla Boxe Vesuviana per i giovani del Territorio. Presenti il vicepresidente della FPI Rosario Africano, il Presidente del Comitato Campania Remo D’Acierno e naturalmente Biagio Zurlo, nella triple veste di Responsabile della Boxe Vesuviana, di Consigliere Federale e Direttore Sportivo della Nazionale che ha presentato sul ring la due volte Olimpionica di Tokyo 2020 e Parigi 2024 la Campionessa Angela Carini.