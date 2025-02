L'Ause Sporting Club di Mario Veneruso pronta a organizzare il primo trofeo di boxe all'Istituto Marconi di Torre Annunziata. Appuntamento domenica 2 marzo alle ore 16:00 per assistere alla sfida di otto atleti oplontini e due pugili della Mutria Boxe di Cusano Mutri, affiliata della palestra torrese. Scenderanno sul ring per confrontarsi con avversari da tutta la Campania. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della struttura.

"Ho organizzato questo evento per premiare i nostri ragazzi, che tra studio e lavoro riescono a dedicarsi anche all'allenamento agonistico, facendo enormi sacrifici - dichiara Mario Veneruso, fondatore del centro sportivo - Ci saranno anche esibizioni dei più piccoli che si preparano per i criterium giovanili di boxe, oltre a performance di Ginnastica Artistica. Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo agli atleti che parteciperanno a questa competizione".