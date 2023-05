Una fermata del Campania express agli scavi di Oplonti. E’ questa la richiesta del senatore Orfeo Mazzella, fatta attraverso una lettera inviata ai vertici di Eav “affinché la programmazione delle iniziative a supporto dello sviluppo economico e turistico del nostro territorio possono trovare accoglienza”.

Diversi stakeholder hanno sostenuto la necessità di una fermata del Campania Express anche a Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. Il recente protocollo d’intesa, tra Ministero della difesa e del Ministero della cultura, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Torre Annunziata, per la razionalizzazione e la valorizzazione dello “Stabilimento Militare Spolette" presente a Torre Annunziata è un “investimento strategico” non solo per il suo valore testimoniale all’interno del più vasto ambito di valorizzazione del sito archeologico di Oplonti, ma anche come leva per il rilancio socio-economico-culturale di tutto il territorio.

“Credo che sia giunto il momento – ha proseguito Mazzella - che il convoglio speciale si fermi anche a Torre Annunziata/Scavi di Oplontis. È una scelta non più differibile per la fruizione dei meravigliosi ed incomparabili siti archeologici vesuviani e in attuazione delle politiche di responsabilità sociale dell’Eav”.