Canapa indiana in pieno centro storico a Torre Annunziazta, scoperta dal fiuto dei cani antidroga.

Un nuovo ritrovamento è stato effettuato ieri pomeriggio, durante un ordinario controllo del territorio. Nel Rione Provolera, gli agenti della polizia, guidati dal dirigente Francesco Cerciello, hanno trovato canapa indiana nascosta all’interno di una casa abbandonata in Vico Rosselli. Fondamentale l’apporto dell’unità cinofila: è stato proprio il fiuto di uno dei cani antidroga a segnalare la presenza dello stupefacente, mentre il gruppo di agenti era impegnato in tutt’altra indagine.

La zona è da settimane sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine, nell’ambito di un’operazione di monitoraggio capillare del territorio. In serata, sul posto sono arrivati anche rinforzi da Napoli, a conferma della crescente attenzione su un quartiere dove la presenza della criminalità organizzata è ancora diffusa.

Oggi, intanto, è previsto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, durante il quale si discuterà anche di un possibile rafforzamento della sorveglianza lungo le aree costiere di Torre Annunziata. Una misura ritenuta necessaria per arginare traffici illeciti e ristabilire un clima di legalità in uno dei territori più complessi della Campania.