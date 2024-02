Dopo appena un mese l'architetto Gabriella Camera ha lasciato l'incarico da dirigente del settore urbanistica del Comune di Torre Annunziata. Risultata idonea anche a Torre del Greco ha preferito la città del corallo.

Probabilmente a determinare la scelta dell'architetto è stata proprio la durata dell'incarico. Il mandato della Commissione Prefettizia è agli sgoccioli e mancano pochi mesi alle elezioni del nuovo sindaco. L'amministrazione di Luigi Mennella, invece, si è insediata quest'anno. Il Comune per correre ai ripari potrà incrementare l'organico attigendo alle graduatorie di altri enti.

Ancora nel caos il comune di Torre Annunziata, in sofferenza a causa di un organico ridotto all'osso. Ad aggravare la situazione anche il settore urbanistica senza dirigente. L'ingegnere Valentino Ferrara dell'Ufficio tecnico è in prima linea per garantire il corretto funzionamento della macchina comunale, ma compensare il deficit di personale è tutt'altro che semplice. Soprattutto in un territorio così complesso e con un ente sciolto per camorra.