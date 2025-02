Raffica di truffe e furti nell'area vesuviana, i carabinieri potenziano i controlli. Nel corso della settimana appena trascorsa, la Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata su disposizione del comando provinciale di Napoli, come disposto dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha intensificato il controllo del territorio per contrastare furti e truffe.

E’ stata incrementata la proiezione esterna. Trenta pattuglie nell’arco notturno, con il prezioso contributo fornito dalle squadre SIO del 10° Reggimento Carabinieri Campania, hanno setacciato le strade delle cittadine della provincia a sud di Napoli. Nell’ambito di questa strategia di prevenzione e contrasto, il Comando Provinciale di Napoli ha disposto dei servizi ad “Alto Impatto” anche durante le notti del weekend. I maggiori sforzi sono stati effettuati nelle località maggiormente colpite da reati predatori, quali Boscotrecase, Poggiomarino e Terzigno. L’operazione ha visto l’impiego di decine di militari.