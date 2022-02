“Presto la più grande piattaforma d'Italia a servizio del settore florovivaistico sarà una realtà". Dopo l'autorizzazione ricevuta da Gaia Florum si attende soltanto l'avvio dei lavori in via Terragneta a Torre Annunziata. Soddisfazione anche da parte di Mario Casillo, capogruppo del Pd in Regione

"Con il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Torre Annunziata arriva il via libera all’inizio dei lavori. Un’opera, fortemente sostenuta dalla Regione Campania, all’avanguardia, ecosostenibile ed in grado di dare un ulteriore spinta alla crescita di una delle eccellenze del nostro comparto agricolo”. Ha affermato.