Dal 10 gennaio al 21 marzo 2026 la circolazione ferroviaria lungo la linea Napoli–Salerno via Storica subirà importanti modifiche a causa di lavori di manutenzione programmata. L’intervento comporterà variazioni di orario, cancellazioni, deviazioni e limitazioni di percorso per numerosi treni regionali e metropolitani, con un impatto significativo anche sul territorio di Torre Annunziata, dove sono previste fermate alternative e servizi sostitutivi.

Le modifiche interesseranno le relazioni Pozzuoli Solfatara – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra, Napoli Campi Flegrei – Caserta e Napoli Campi Flegrei/Napoli Centrale – Torre Annunziata Centrale/Castellammare di Stabia/Salerno.

Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia ha predisposto autobus sostitutivi sulle tratte Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli, Napoli Centrale – Caserta, Napoli Centrale – Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore – Salerno e Napoli Centrale – Castellammare di Stabia.

Gli autobus effettueranno fermata nei piazzali antistanti le stazioni, tranne nei casi in cui sono stati individuati punti alternativi. Per quanto riguarda Torre Annunziata, la fermata sostitutiva sarà in via Vittorio Veneto, palina EAV all’altezza del civico 411. A Santa Maria La Bruna è previsto l’utilizzo del piazzale della stazione scalo FS.

Di seguito l’elenco completo delle fermate alternative: Napoli Centrale Terminal bus Corso Arnaldo Lucci; Pietrarsa palina ANM bivio stazione incrocio Corso San Giovanni; Portici direzione Salerno piazzale esterno stazione palina ANM via San Pasquale; Portici direzione Napoli piazzale esterno stazione palina ANM via Gianturco; Torre del Greco via del Corallo palina ANM civico 10; Santa Maria La Bruna piazzale stazione scalo FS; Torre Annunziata Città via Vittorio Veneto palina EAV civico 411; Scafati via del Polverificio palina sud; Angri direzione Salerno bivio stazione SS18 angolo corso Vittorio Emanuele palina sud; Angri direzione Napoli SS18 via Nazionale altezza parrocchia Regina Pacis; Pagani via Olivella ospedale A. Tortora palina Busitalia; Nocera Inferiore via B. Grimaldi; Nocera Superiore via Nazionale SS18 altezza ponte San Clemente; Cava de’ Tirreni Piazza De Marinis; Vietri sul Mare SS18 via Roma a 50 metri dal civico 11; Duomo via Vernieri direzione Salerno fermata SS18 Lungomare Trieste Piazza Cavour; Duomo via Vernieri direzione Napoli via Roma altezza Provincia; Casalnuovo via Benevento 109 palina CTP; Acerra Corso Italia 122 altezza distributore; Cancello Piazza Vecchia incrocio via Maddaloni; Maddaloni Inferiore via Matilde Serao civico 313 altezza autolavaggio; Caserta Viale Ellittico Terminal Bus TPL.

Trenitalia informa che tutti i canali di vendita sono già aggiornati con le nuove programmazioni. Per ulteriori dettagli i viaggiatori possono consultare il sito di RFI, i canali digitali di Trenitalia, le biglietterie e il personale di assistenza.

Il consiglio è di verificare in anticipo orari e coincidenze, soprattutto per chi si muove da e verso Torre Annunziata, una delle aree maggiormente interessate dalle variazioni.