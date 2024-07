Spari al Lido Azzurro di Torre Annunziata. Tragedia sfiorata questo pomeriggio all'interno del bar del noto stabilimento balneare. Poco prima delle 17 un commando armato è entrato nel lido Azzurro armato. I due sicari, uno con un fucile a pompa e uno con una pistola, si sono diretti sulla spiaggia. Molto probabilmente, per gli investigatori, cercavano qualcuno. Poco dopo sono ritornati all'ingresso del bar e prima di uscire dallo stabilimento hanno esploso un colpo di pistola in aria. Tanta paura tra i bagnanti che affollavano il lido. Notizia in aggiornamentoe.

Spari al Lido Azzurro di Torre Annunziata. Tragedia sfiorata questo pomeriggio all'interno del bar del noto stabilimento balneare. Poco prima delle 17 un commando armato è entrato nel lido Azzurro armato. I due sicari, uno con un fucile a pompa e uno con una pistola, si sono diretti sulla spiaggia. Molto probabilmente, per gli investigatori, cercavano qualcuno. Poco dopo sono ritornati all'ingresso del bar e prima di uscire dallo stabilimento hanno esploso un colpo di pistola in aria. Tanta paura tra i bagnanti che affollavano il lido. Notizia in aggiornamentoe. Elezioni Politiche 2022. Il leader della Lega Matteo Salvini arriva a Torre Annunziata Venerdì incontrerà gli elettori al Lido Azzurro nell'ambito del suo tour in Campania

Sondaggio vota Risultati