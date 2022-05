''Giancarlo Siani è un cittadino onorario di Torre Annunziata. Sfidando i silenzi e l'indifferenza, con la sua penna ha raccontato la triste cronaca degli affari della camorra''. Nel suo intervento a Torre Annunziata Giuseppe Conte ha parlato anche del giornalista de Il Mattino ucciso dalla criminalità organizzata. l'ha fatto prima di andare a visitare a Villa Parnaso la panchina sulla libertà di stampa, sistemata lì su iniziativa dell'ordine dei giornalisti proprio per ricordare Siani: ''Quella penna - ha aggiunto l'ex premier, intervenuto ad una manifestazione politica promossa dal M5S - è caduta proprio per questa ragione. Quella penna noi la dobbiamo raccogliere, stringere insieme, per scrivere una nuova storia tutti insieme per Torre Annunziata'' L'ex premier Conte alla figlia di Cerrato: “Sei da sempre così coraggiosa?” Il leader del M5S parla con le famiglie del 61enne e con la vedova di Morione nella sua visita a Torre Annunziata

