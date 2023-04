Intensificazione dei controlli e contrasto al crimine. A Torre Annunziata, da nord a sud, posti di blocco ad ogni angolo per garantire sicurezza sul territorio e scoraggiare comportamenti irregolari. Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Unità Cinofila antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare nelle vie Vittorio Veneto, Castello, De Simone, Pastore, Plinio, Cuparella, in piazza Imbriani, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III e parco Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 150 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, controllati 88 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, contestate 3 violazioni del Codice della Strada per revisione periodica scaduta, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata copertura assicurativa.

Inoltre, è stata sanzionata una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 2,5 grammi di marijuana; infine, sono state controllate 7 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.