A Torre Annunziata controlli anti droga nei quartieri a rischio. Sabato gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 67 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, e controllati 49 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo; inoltre, è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza casco protettivo e ritirata una carta di circolazione.

Infine, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa 12,35 grammi di hashish.