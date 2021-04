Torre Annunziata blindata nei due giorni di Pasqua. Cinquanta i furbetti sanzionati dai carabinieri per avere violato le norme anti Covid. Fermati per gite o altre trasgressioni in zona rossa. Controllate anche le spiagge dove soprattutto i giovani hanno deciso di trascorrere la giornata e da domani la città come il resto della Campania resterà in zona rossa per la nuova ordinanza firmata dal ministro Speranza.