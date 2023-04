A Torre Annunziata le operazioni si sono concentrate in via Vittorio Veneto, via Castello, via De Simone, via Pastore, via Plinio, via Cuparella, in piazza Imbriani, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III e parco Penniniello. Nel corso dell’attività sono state identificate 129 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllati 66 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica e sosta vietata. Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Controlli serrati nella zona sud di Torre Annunziata, fino a Pompei. Sono oltre 250 le persone controllate dalla polizia nell’ultima operazione ad Alto Impatto, effettuata con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Torre Annunziata. La nuova Oplonti e lo Spolettificio: "Scelte lungimiranti" Il segretario cittadino del PD Giuseppe Manto applaude l'intesa per il rilancio del territorio

I controlli si sono allungati anche a Pompei, con il commissariato locale. Nel corso delle attività sono state identificate 69 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e controllati 39 veicoli.