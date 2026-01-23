L’Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione con l’INPS per l’apertura di uno sportello nel comune di Torre Annunziata. La giunta guidata dal sindaco Cuccurullo, nella seduta di ieri, ha dato l’ok all’accordo con l’istituto di previdenza che consentirà di aprire, presso gli uffici di via Provinciale Schiti, uno sportello territoriale.

“Con questa convezione portiamo a Torre Annunziata un servizio fondamentale per la comunità – dichiara il sindaco Cuccurullo – E’ un’iniziativa che ho fortemente voluto, dopo aver ricevuto tantissime segnalazioni di concittadini impossibilitati a recarsi presso la sede di Castellammare di Stabia”.

Lo sportello INPS troverà spazio al piano terra di via Provinciale Schiti: il Comune metterà a disposizione locali, utenze e attrezzature tecniche, mente l’INPS invierà personale proprio per soddisfare le richieste dell’utenza. Presso lo sportello saranno offerti servizi di prima accoglienza con informazioni su aspetti base e normativi, informazioni sulle modalità di predisposizione delle domande, variazioni anagrafiche, rilascio certificazione unica. Per i pensionati sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle pratiche in corso, revocare deleghe a caf e patronati, deleghe a riscuotere, rilascio estratti contributivi, stampa cedolini pensione, mentre per i nuclei familiari si possono avere informazioni sulle pratiche di sostegno al reddito e di inclusione sociale. Nei prossimi giorni, dopo la firma della convenzione, sarà comunicato la data esatta di avvio del servizio.