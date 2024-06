Corrado Cuccurullo è il nuovo sindaco di Torre Annunziata. Il candidato del centrosinistra vince con il 69% dei consensi. Esplode la festa al comitato elettorale, in tanti hanno raggiunto la sede per i festeggiare il primo cittadino. Dopo due anni di scioglimento per infiltrazioni camorristiche inizia una nuova fase per la città. Rigenerazione urbana, decoro e rilancio delle zone a rischio. Queste le priorità della nuova amministrazione, pronta a scendere in campo per una totale riqualificazione. Con la seconda tornata elettorale Cuccurullo conquista 6896 voti e Carmine Alfano 3048. Questo il dato definitivo del ballottaggio.

Il consiglio comunale si compone di 9 donne e 6 uomini, una svolta rosa nella storia politica di Torre Annunziata. Tanti i sindaci dell'area vesuviana che sono arrivati in città per congratularsi con il nuovo sindaco. Dopo due anni di scioglimento, il territorio riparte da Corrado Cuccurullo.