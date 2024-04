Di qui l’invito a mantenere il confronto serio e credibile, “adeguato al momento delicato che la nostra città sta vivendo, per evitare ulteriori lacerazioni come quelle vissute nel recente passato. È fondamentale agire con responsabilità e correttezza. La coesione è essenziale perché è necessario uno scatto collettivo per risollevarci”.

Ma c’è dell’altro e riguarda il ruolo di Alfano nel consorzio Asi. Il leader della coalizione di centrodestra, infatti, ricopre la carica di vicepresidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli: “Possiede significativi interessi economici a Torre Annunziata, è inopportuno che abusi della sua posizione istituzionale durante eventi politici personali, così come è altrettanto inopportuno che il Presidente e il Direttore Generale del consorzio partecipino attivamente a questi eventi, sedendo nelle prime file. La posizione privilegiata del vicepresidente dell'ASI Napoli e gli interessi economici del Consorzio a Torre Annunziata rischiano di compromettere l'integrità della campagna elettorale. Per garantirne la trasparenza e la correttezza, è opportuno che il candidato si dimetta dal suo incarico attuale”.

Stesso discorso per il Savoia e lo stadio Giraud: “Sono parte integrante dell'identità e della storia di Torre Annunziata. Siamo fermamente convinti a preservare e valorizzare questi simboli cittadini, promuovendo lo sport come strumento di valori positivi e di coesione sociale, evitando ogni forma di strumentalizzazione politica”.

La So.Re.Sa. – prosegue Cuccurullo - contrariamente a quanto falsamente diffuso, non ha il potere né di chiudere né di aprire strutture ospedaliere, occupandosi di acquisti di beni sanitari e di innovazione digitale. Il diritto alla salute non può ridursi a semplice e sterile contrapposizione elettorale. Indipendentemente dall'Amministrazione comunale che verrà eletta, la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e Madonna delle Neve rappresenta una priorità assoluta”.

“Alfano ignora il ruolo di SoReSa e strumentalizza le polemiche su ospedale e stadio. Prendiamo le distanze dai tentativi di personalizzazione e imbarbarimento del dibattito politico operati dal candidato di centrodestra, che non fanno altro che riportare Torre Annunziata a una politica di basso profilo, lontana dalle reali esigenze dei cittadini”.

E’ quanto affermato da Corrado Cuccurullo, candidato sindaco di Torre Annunziata alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Il leader della coalizione di centrosinistra respinge in maniera netta le notizie diffuse dagli avversari

La So.Re.Sa. – prosegue Cuccurullo - contrariamente a quanto falsamente diffuso, non ha il potere né di chiudere né di aprire strutture ospedaliere, occupandosi di acquisti di beni sanitari e di innovazione digitale. Il diritto alla salute non può ridursi a semplice e sterile contrapposizione elettorale. Indipendentemente dall'Amministrazione comunale che verrà eletta, la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e Madonna delle Neve rappresenta una priorità assoluta".

