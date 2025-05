Il primo cittadino punta il dito contro la vecchia politica, colpevole di avere strumentalizzato la vicenda per indebolire l'amministrazione guidata da Cuccurullo. Un tentativo, che a detta del primo cittadino, contribuisce ancora di più ad aumentare le distanze tra politica e cittadino. “In questa fase è fondamentale poter contare su uffici comunali e dirigenti che si schierino accanto a me nella lotta al degrado che attanaglia Torre Annunziata”.

Nella lunga relazione del sindaco Cuccurullo, illustrata nel corso dell'incontro, sono stati affrontati tutti i temi che hanno innescato l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e che si è conclusa quattro mesi fa e che sul piano penale e giudiziario non ha portato a nulla. “Ho accettato di mettere le mie competenze e la mia reputazione di accademico riconosciuta a livello internazionale al servizio della mia città perchè credo in una rinascita – ha detto il sindaco - Tuttavia, per continuare in questa sfida, sono necessarie due precondizioni fondamentali: la possibilità di operare con piena autonomia e con il coraggio di rompere con le vecchie logiche politiche e la garanzia di poter contare su uffici comunali e dirigenti che mettano nelle condizioni di agire in modo efficace e incisivo per contrastare il degrado di Torre Annunziata, supportando lealmente e con competenza l'indirizzo politico”.

Operare con piena autonomia, rompere con le vecchie logiche politiche e avere al fianco dirigenti comunali che abbiano a cuore la città. Sono queste le condizioni imprescindibili del sindaco Corrado Cuccurullo per governare la città di Torre Annunziata. Dopo la bufera mediatica che ha travolto il comune e che portato alle dimissioni del capostaff Pierpaolo Telese, il primo cittadino è intervenuto ieri in Commissione Trasparenza e chiarisce punto per punto i temi oggetto della vicenda. Tuttavia è nelle conclusioni che Cuccurullo rispedisce al mittente i tentativi di strumentalizzazione della vicenda. “La vecchia politica sembra trarre un vantaggio dallo screditare l'amministrazione. Un accanimento ingiusto, che addirittura travolge storie personali e familiari. Basta alimentare il senso di rassegnazione della città”.

Operare con piena autonomia, rompere con le vecchie logiche politiche e avere al fianco dirigenti comunali che abbiano a cuore la città. Sono queste le condizioni imprescindibili del sindaco Corrado Cuccurullo per governare la città di Torre Annunziata. Dopo la bufera mediatica che ha travolto il comune e che portato alle dimissioni del capostaff Pierpaolo Telese, il primo cittadino è intervenuto ieri in Commissione Trasparenza e chiarisce punto per punto i temi oggetto della vicenda. Tuttavia è nelle conclusioni che Cuccurullo rispedisce al mittente i tentativi di strumentalizzazione della vicenda. “La vecchia politica sembra trarre un vantaggio dallo screditare l'amministrazione. Un accanimento ingiusto, che addirittura travolge storie personali e familiari. Basta alimentare il senso di rassegnazione della città”. Torre Annunziata, Area Socialista in campo al fianco del sindaco 'Cuccurullo l'unica persona che può aiutare Torre Annunziata ad uscire dal pantano'

Nella lunga relazione del sindaco Cuccurullo, illustrata nel corso dell'incontro, sono stati affrontati tutti i temi che hanno innescato l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e che si è conclusa quattro mesi fa e che sul piano penale e giudiziario non ha portato a nulla. “Ho accettato di mettere le mie competenze e la mia reputazione di accademico riconosciuta a livello internazionale al servizio della mia città perchè credo in una rinascita – ha detto il sindaco - Tuttavia, per continuare in questa sfida, sono necessarie due precondizioni fondamentali: la possibilità di operare con piena autonomia e con il coraggio di rompere con le vecchie logiche politiche e la garanzia di poter contare su uffici comunali e dirigenti che mettano nelle condizioni di agire in modo efficace e incisivo per contrastare il degrado di Torre Annunziata, supportando lealmente e con competenza l'indirizzo politico”.

Il primo cittadino punta il dito contro la vecchia politica, colpevole di avere strumentalizzato la vicenda per indebolire l'amministrazione guidata da Cuccurullo. Un tentativo, che a detta del primo cittadino, contribuisce ancora di più ad aumentare le distanze tra politica e cittadino. “In questa fase è fondamentale poter contare su uffici comunali e dirigenti che si schierino accanto a me nella lotta al degrado che attanaglia Torre Annunziata”.

Sondaggio vota Risultati