Interventi da nord a sud per ripristinare il decoro urbano. Come annunciato dalla Commissione Prefettizia di Torre Annunziata al via la manutenzione straordinaria delle strade.

Partiti oggi i lavori di riqualificazione delle rotatorie di Via Plinio, Torre Nord e Torre Scavi e i lavori di rifacimento del marciapiede di Via Maresca dal civico 25 al civico 59. Previsti dall’8 gennaio al 3 febbraio gli interventi di rifacimento del marciapiede di via Maresca dal civico 25 al civico 59. Infine dal 10 al 24 gennaio via al restyling della pavimentazione stradale in via De Simone e in via Roma

Programmato a seguire anche il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di numerose arterie comunali tra cui: Piazza Imbriani, Corso Umberto I, Corso Vittorio Emmanuele III, Traversa Bottaro, via Poerio, via Vittorio Veneto, via Plinio. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è la messa in sicurezza di gran parte della viabilità comunale con pavimentazione in conglomerato bituminoso. "Si confida nella comprensione dei cittadini per effetto dei conseguenti disagi per la circolazione".

La programmazione degli interventi richiederà specifiche ordinanze sulla viabilità disposte dalla Polizia Municipale.