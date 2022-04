“Sport come veicolo eccezionale di inclusione”. Così il ministro degli Esteri Luigi di Maio all’arrivo alla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata. Nella palestra dei campioni Di Maio è stato ricevuto dal fresco campione europeo Michele Baldassi, da una delegazione del Coni e dai maestri Lucio e Biagio Zurlo. Ucraina, De Luca: “Popolo carne da macello per giochi di potere” Il governatore della Campania sulla guerra in atto

Presente anche una delegazione di atleti ucraini, guidati dal coach Giuseppe Buonfiglio del Circolo Nautico Posillipo, che si sono integrati nella palestra di via Parini, grazie all’intervento del Coni Campania.