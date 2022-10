Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Salvatore Amatrudo. Il professore di Torre Annunziata, che svolgeva l’incarico di coordinatore del Settore Giovanile e scolastico della Figc Campania morì il 24 ottobre del 2012 a soli 51 anni.

Una grave perdita per lo sport campano e anche per la città oplontina. Nel 2008 il professor Amatrudo organizzò, presso il Villaggio del Fanciullo a Rovigliano, il progetto “Sport è vita e legalità”.

Importante, quindi, è stato il suo impegno per il calcio e in particolar modo per i giovanissimi. Il professore è ancora oggi ricordato con affetto dai tanti che l’hanno conosciuto e incontrato.