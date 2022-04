Dopo due anni di Covid il litorale di Torre Annunziata torna a registrare il tutto esaurito. Nella giornata di ieri, in occasione del giorno della Liberazione, migliaia di persone si sono dirette in via Marconi per dirigersi in particolar modo negli stabilimenti, che hanno organizzato eventi. Su tutti il RenaNera e il Nettuno Lounge Beach.

C'era tanta attesa tra giovani, ma anche famiglie, torresi per tornare a godersi un pomeriggio di sole. La pandemia aveva fermato i grandi eventi musicali, ora con la fine dello stato di emergenza si comincia a intravedere un po' di normalità. Torre Annunziata, ai Salesiani prende il via il progetto 'Fermenti' Corsi e laboratori per i giovani finanziati dalla Regione Campania

Il RenaNera aveva già animato il Lunedì in Albis, con braciate e aperitivi. Nella giornata di ieri, invece, musica al tramonto grazie anche alla giornata calda e soleggiata. Serata, con tanto di piano show di Vincenzo Pinto, invece al Nettuno Lounge Beach grazie al lavoro di Salvatore Autieri di Noi di Notte.

Per il primo maggio è stato già organizzato il tanto atteso brunch al RenaNera. Gli altri stabilimenti sono pronti ad accogliere le varie persone che arriveranno non solo da Torre Annunziata, ma da tutto l'hinterland.