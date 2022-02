Il Prefetto di Napoli ha nominato il commissario prefettizio di Torre Annunziata. E' Cinzia Guercio, vice capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno. La firma è avvenuta poche ore fa da parte del Prefetto Claudio Palomba il quale, vista la complessità della situazione in città (in corso l'attività della Commissione d'Accesso e l'inchiesta della DDA, ndr) ha nominato sub commissari il vice prefetto Gaetano Cupello, capo di gabinetto della Prefettura di Napoli, e il dottor Marco Serra, dirigente di II fascia in servizio al Ministero dell'Interno.

Indicativo il fatto che il Prefetto abbia già nominato tre funzionari. La triade infatti è prevista per legge solo dopo che un comune viene sciolto per infilatrazioni camorristiche. E' probabile quindi che, qualora la Commissione d'accesso accerti l'infiltrazione (nei prossimi giorni potrebbero esserci novità al riguardo), la triade così composta potrebbe essere quella che gestirà l’ordinaria amministrazione per i prossimi 18-24 mesi.