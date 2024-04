Flash mob dell'Unità materno infantile del Distretto Sanitario 56 di Torre Annunziata questa mattina. L'appuntamento fino alle 13 presso la Scuola elementare di via Vittorio Veneto. Gli operatori e le operatrici del Consultorio Familiare con le Associazioni femministe di Torre Annunziata promuovono una azione di informazione alle donne del territorio ( in questo caso alle mamme che accompagnano i figli a scuola) invitandole a sottoporsi agli screening di prevenzione gratuiti previsti dall' Asl ( per il tumore della cervice uterina, del seno e colon retto) e promuovendo le tante iniziative nell' ambito del sostegno alla genitorialità, gravidanza, medicina di genere, contraccezione e relazioni di coppia, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e l'adesione alle campagne vaccinali ( HPV) previste dall' OMS per la prevenzione del cancro del collo dell'utero. Sarà il primo dei tanti momenti informativi e di counseling alla popolazione femminile che verranno organizzati periodicamente sul territorio del distretto sanitario.

Sarà il primo dei tanti momenti informativi e di counseling alla popolazione femminile che verranno organizzati periodicamente sul territorio del distretto sanitario.

