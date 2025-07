Colto in flagranza mentre tentava di allontanarsi con una borsa schermata piena di refurtiva. È stato arrestato ieri un cittadino georgiano di 50 anni, autore di una serie di furti all’interno del centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

L’uomo, già ricercato in Friuli Venezia Giulia per reati analoghi, era stato segnalato in passato per comportamenti sospetti. Ieri, grazie a un'attività congiunta tra carabinieri di Torre Annunziata e l’istituto di vigilanza Prometeo, è stato sorpreso in azione e bloccato prima che potesse fuggire.

Decisivo è stato anche il supporto del sistema di videosorveglianza interno al centro commerciale, che ha consentito di monitorare i movimenti del sospettato e intervenire tempestivamente. Durante la perquisizione, il 50enne è stato trovato in possesso di una borsa schermata contenente occhiali da sole e profumi rubati, per un valore di diverse centinaia di euro. Parte della merce sarebbe stata sottratta poche ore prima in alcuni negozi di Napoli.

Nel suo telefono, inoltre, sono state trovate conversazioni sospette con privati che sarebbero potenziali acquirenti della merce rubata. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire se fosse parte di una rete più ampia dedita al furto e alla ricettazione.