Tentava di confondersi tra i clienti per non destare sospetti. Poi, spostandosi tra una corsia e l'altra di un noto supermercato di Torre Annunziata, infilava liquori e bottiglie di champagne nel suo zaino. Ma il ladro, beccato ieri mattina in flagrante, non ha fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni secondo del furto.

Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Torre Annunziata, l'uomo è stato fermato all'uscita dell’esercizio commerciale, ubicato in via Vittorio Veneto. La refurtiva, dal valore di diverse centinaia di euro, era stata occultata nello zaino. Condotto in caserma e trattenuto dopo essere stato colto in flagranza di reato, è ora in attesa delle disposizioni del magistrato.