Torre Annunziata, furto al supermercato. Liquori e champagne nello zaino: fermato un uomo
Bottino da centinaia di euro, ladro incastrato dalle telecamere di videosorveglianza
24-08-2025 | di Rosanna Salvi
VERSIONE ACCESSIBILE DELL'ARTICOLO
Tentava di confondersi tra i clienti per non destare sospetti. Poi, spostandosi tra una corsia e l'altra di un noto supermercato di Torre Annunziata, infilava liquori e bottiglie di champagne nel suo zaino. Ma il ladro, beccato ieri mattina in flagrante, non ha fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni secondo del furto.
Sorrento. Rubava soldi grazie ad un POS portatile, arrestata
In manette una donna peruviana attenzionata dopo un furto in un bar
Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Torre Annunziata, l'uomo è stato fermato all'uscita dell’esercizio commerciale, ubicato in via Vittorio Veneto. La refurtiva, dal valore di diverse centinaia di euro, era stata occultata nello zaino. Condotto in caserma e trattenuto dopo essere stato colto in flagranza di reato, è ora in attesa delle disposizioni del magistrato.
Sondaggio
Risultati
Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"