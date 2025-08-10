Nella suggestiva cornice di Villa Cuturi a Massa, il giornalista e scrittore Giovanni Taranto ha ricevuto il Premio nazionale Un Giallo per Amico per la migliore serie italiana di romanzi crime, dedicata al Capitano Mariani. L’evento, organizzato da Mcl Massa Carrara e Aghinolfi Aps con il patrocinio comunale, ha celebrato un autore che unisce precisione investigativa, ritmo narrativo e critica sociale.

I romanzi di Taranto, editi da Avagliano, hanno conquistato non solo i lettori ma anche contesti prestigiosi come Harvard, Princeton e il Palazzo di Vetro dell’ONU. Titoli come Mala fede – discusso persino in Senato – e Requiem sull’ottava nota, vincitore del Premio Mistery al Festival Nazionale del Giallo di Napoli, testimoniano una scrittura capace di trasformare la cronaca in letteratura civile.

Alla cerimonia, il sindaco Francesco Persiani ha consegnato il premio alla presenza di autorità civili e militari. Taranto ha annunciato il quarto romanzo della saga, primo di una nuova trilogia, in cui Mariani affronterà criminalità organizzata, corruzione e reati ambientali.

Parallelamente, l’autore è impegnato nella seconda stagione della serie Pompei per Amazon Prime Video, come co-sceneggiatore e consulente, curando anche le scene d’azione grazie alla sua esperienza di Maestro internazionale di arti marziali.

Instancabile anche nell’impegno civile, Taranto partecipa agli eventi per il quarantennale dell’assassinio di Giancarlo Siani e cura una mostra fotografica itinerante in sua memoria. Con progetti che spaziano dalla narrativa al teatro, continua a muoversi tra rigore giornalistico e potenza creativa, confermandosi una voce originale e necessaria nel panorama letterario italiano.