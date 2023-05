Torre Annunziata si fermerà per cinque ore per accogliere il Giro d’Italia.

Tutto pronto ormai per la tappa dell’11 maggio, in cui i ciclisti arriveranno in città attorno alle 16.40 in direzione Torre del Greco. Arrivati a Torre Annunziata i ciclisti attraverseranno via Bottaro, via Provinciale Vigne S. Antonio, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Traversa Maresca, via Simonetti, via Tagliamonte e corso Umberto I (intersezione via Tagliamonte – Tribunale).

Disposti i divieti di sosta e fermata e di circolazione veicolare e pedonale nelle strade interessate mentre dalle ore 14.00 e presumibilmente fino alle ore 18.00, saranno chiuse al traffico le rampe di uscita autostradali di Torre Annunziata Scavi e Torre Annunziata Nord. Sospesa la circolazione per tutti i veicoli, per i pedoni e animali a partire dalle 13.00 e fino a cessata esigenza (orientativamente per le ore 18.00).

Inoltre, è stato configurato un articolato dispositivo di viabilità:

divieto di transito in via Vigne Sant'Antonio;

divieto di accesso in traversa Sant'Antonio;

Obbligo di svolta a sinistra in direzione via Bottaro e istituzione temporanea del doppio senso di marcia con annesso segnale di pericolo in via Ercole Ercoli per i veicoli in direzione Pompei/Torre Annunziata;

obbligo di svolta a destra in direzione via Ecole Ercoli e istituzione temporanea del doppio senso di marcia con annesso segnale di pericolo in via Bottaro per i veicoli in direzione Castellammare;

Obbligo di svolta a destra in direzione Boscoreale in via Settetermini all'altezza dello sbocco del Parco Penniniello;

obbligo di svolta a sinistra in direzione e Boscoreale in via Settetermini all'intersezione con via Carminiello;

divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e istituzione temporanea del doppio senso di marcia in via Pastore nel tratto compreso tra intersezione con via San Francesco di Paola e intersezione con via Cavour;

istituzione del divieto di accesso in via Poerio e istituzione dell'obbligo di svolta a destra in direzione via Arpaia in via Poerio all'altezza dell'intersezione con via Arpaia;

obbligo di svolta a sinistra in direzione via Tagliamonte e istituzione temporanea del doppio senso di marcia con annesso segnale di pericolo in via Simonetti per i veicoli in direzione Pompei/Castellammare;

obbligo di svolta a destra in direzione via Simonetti e istituzione del doppio senso di marcia con annesso segnale di pericolo in via Bottaro per i veicoli con direzione di marcia Torre del Greco;

perimetrazione delle intersezioni e degli sbocchi stradali confluenti sull'itinerario contemplato dagli eventi mediante transenne, nastro bicolore e presidi fissi. Infine saranno previsti preavvisi e indicazioni di percorsi alternativi ove possibile.

Sono contemplati i seguenti percorsi alternativi: