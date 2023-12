Tanta emozione questa mattina per gli alunni del Liceo Artistico De Chirico in visita a Palazzo Madama. Gli studenti della 5D e 4B hanno fatto un'esperienza dal vivo, all'interno del percorso di didattica orientativa e educazione civica. Un'emozione e forse anche un po' di imbarazzo quando il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha interrotto i lavori dell'Aula per salutare gli studenti. “Voglio salutare professori e allievi del Liceo Giorgio De Chirico di Torre Annunziata - le parole della seconda carica dello Stato, seguite da un lungo applauso dei senatori presenti.

La visita al Senato della Repubblica durante la seduta fa parte delle ore di didattica orientativa e di ed. Civica che gli alunni di 5D e di 4B indirizzo artistico stanno seguendo con il professore Alessio Agnello, accompagnato dai docenti Carmela Bosso, Olimpia De Simone, Angelo Esposito e Ann Gagliardo. Al termine della seduta, oltre alle foto di rito e al ritiro della nuova edizione della Costituzione regalata dai cerimonieri di Palazzo Madama, vi sono stati fatti molteplici incontri tra i volti più noti della scena politica Italiana.