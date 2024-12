Gran finale per Cortodino, il festival cinematografico di Torre Annunziata organizzato dall’APS Esseoesse con la direzione artistica di Filippo Germano con il sostegno del Comune di Torre Annunziata. Domenica 15 dicembre si è conclusa la 14^ edizione della kermesse con la premiazione degli attori Giacomo Rizzo e Donatella Finocchiaro.

Oltre 70 i corti finalisti di questa edizione, divisi in sette categorie: Corti, Corti Over, Corti Talento Campano, Documentari, Documentari Short, Corti di Animazione, Corti scuola. L’evento di quest’anno, condotto da Francesco Alessandrella e Cristian Liguori, è stato inserito nel cartellone di eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale e curato dall’assessore alla cultura Lina Nappo. L’attrice Donatella Finocchiaro, dopo la proiezione di un showreel con tagli dei film di registi importanti con cui ha lavorato, è stata intervistata dai critici cinematografici Ignazio Senatore e Giuseppe Borrone.

L’attore Giacomo Rizzo, che ha ricevuto il Premio Miglior Attore di Cortodino 2024, grazie alla sua intensa recitazione nel corto “Era Ora” di Valerio Manisi, ha dato una vera e propria lezione di recitazione (interpretando magistralmente l’anima di un deceduto che finalmente può dire ciò che pensa agli intervenuti al suo funerale) che ha portato il pubblico a lanciarsi in numerosi applausi. “Oggi vedo molti attori che invece di recitare sbiascicano, non si capisce niente – ha detto Giacomo Rizzo nel corso del suo intervento - Quando si recita il pubblico deve ascoltare e capire”. Entrambi gli attori sono stati premiati dall’assessore alla cultura di Torre Annunziata Carmela Nappo che ha avuto parole di elogio per gli attori intervenuti e per la manifestazione.

La giuria del festival ha assegnato quattro menzioni speciali e sette premi tra i quali due internazionali. Il premio al Miglior corto che è andato “Flabexit” Di Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli. I titoli dei film vincitori e le foto e i video della manifestazione saranno disponibili sulla pagina social di Cortodino.



“Cortodino si conferma un appuntamento fisso nel panorama degli eventi culturali a Torre Annunziata – afferma Filippo Germano, patron della manifestazione – Siamo felici che la nuova amministrazione comunale abbia deciso di fare propria la manifestazione per farla crescere nei prossimi anni. In questi 14 anni abbiamo messo in campo tutte le nostre forze e le nostre capacità, intercettando anche il sostegno degli enti sovracomunali come la Regione. Adesso con il Comune in prima fila, CortoDino Film Festival può ambire a diventare uno degli appuntamenti cinematografici più interessanti dell’area Metropolitana di Napoli e della Regione Campania”.



“Il cinema è veicolo di cultura – affermano il Sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alla Cultura Lina Nappo – A Torre Annunziata abbiamo grandi nomi che hanno fatto la storia del cinema, come Dino De Laurentiis, l’attrice Elena Fiore e tanti altri. E’ nostra intenzione portare CortoDino a un livello più alto, intercettando bandi regionali e ministeriali, così come fanno anche altre kermesse”.