Al momento in cui scriviamo l'uomo alla guida del mezzo, inizialmente in rianimazione presso l'ospedale di Castellammare, è stato poi trasferito all'ospedale del mare, e lotta tra la vita e la morte.

Dalle immagini di videosorveglianza di un'attività della zona si vede come l'uomo alla guida dello scooter, stava percorrendo via Vittorio Veneto in direzione nord. L'auto, proveniente dalla direzione opposta ha provato a svoltare verso l'uscita dell'autostrada tagliando la strada al centauro. Sempre dalle immagini si vede un'auto nera sbucare da via Margherita di Savoia e immetersi su via Vittorio Veneto. L'arrivo improvviso dell'auto nera (che ha urtato anche l'auto bianca) ha portato il conducente dell'auto bianca a spostarsi verso sinistra andando a tagliare la strada allo scooter. Saranno gli agenti della polizia municipale che stanno coordinando le indagini a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.

Gravissimo incidente a Torre Annunziata, tre feriti dopo un impatto tra uno scooter e un'auto avvenuto nei pressi dell'uscita autostradale Torre Annunziata Scavi.

