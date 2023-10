" Torre Annunziata ha bisogno dei suoi giovani. Ora tocca a loro scendere in campo e avere un ruolo principale in una città che è stata per troppi anni ostile. La vera forza di un Paese, che vuole ritornare a vivere e ad essere protagonista, è nelle nuove generazioni - dichiara il segretario cittadino Giuseppe Manto - Tutto è stato possibile grazie alla disponibilità del segretario provinciale dei giovani democratici Giovanni Olivieri , che ha subito colto l'invito rendendosi disponibile e trasferendo a tutti il suo entusiasmo".

A Torre Annunziata, nella storica sede del Partito Democratico, si terrà il congresso per costituire di nuovo gruppo dei giovani democratici . Una svolta per i dem oplontini, voluta fortemente da un gruppo di universitari appassionati di politica. Appuntamento giovedì 5 ottobre alle 19.00 in Corso Vittorio Emanuele III per ridare ai ragazzi del territorio lo spazio che meritano.

A Torre Annunziata, nella storica sede del Partito Democratico, si terrà il congresso per costituire di nuovo gruppo dei giovani democratici. Una svolta per i dem oplontini, voluta fortemente da un gruppo di universitari appassionati di politica. Appuntamento giovedì 5 ottobre alle 19.00 in Corso Vittorio Emanuele III per ridare ai ragazzi del territorio lo spazio che meritano.

