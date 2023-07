I fari dell'Antimafia su un'autorimessa di Torre Annunziata in via Andolfi . L'Ufficio Tecnico del Comune, in seguito ad un provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Padova , ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Pertanto, la società nel mirino dell'ordinanza, non potrà più gestire il parcheggio in questione. In questo caso si tratta di una misura preventiva connessa ad un'attività di indagine giudiziaria in corso.

I fari dell'Antimafia su un'autorimessa di Torre Annunziata in via Andolfi. L'Ufficio Tecnico del Comune, in seguito ad un provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Padova, ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. Pertanto, la società nel mirino dell'ordinanza, non potrà più gestire il parcheggio in questione. In questo caso si tratta di una misura preventiva connessa ad un'attività di indagine giudiziaria in corso.

Nel momento in cui scatta il provvedimento interdittivo le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni cancellate. Inoltre, è disposta la decadenza delle attestazioni. L’eventuale continuazione dell’attività è abusiva e comporterà l’applicazione delle sanzioni. La società potrà comunque contestare il provvedimento facendo ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza sull’albo pretorio.