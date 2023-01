"L'obiettivo è valorizzare i siti turistici che non hanno ancora avuto il giusto risultato. Nel Parco Archeologico di Pompei c'è la memoria storica dell'umanità. La città è a tutti gli effetti un unicum mondiale e può e deve fare da traino anche agli Scavi di Oplonti, capolavoro dell'antichità al centro di Torre Annunziata".

A dichiararlo è il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a margine dell'inaugurazione della Casa dei Vettii. A Pompei si è splancata un'altra porta sulle meraviglie del passato. Nella Domus il rosso pompeiano cristalizzato negli affreschi restituisce un'immagine straordinaria della dell'antica dimora. Accompagnato da Gabriel Zuchtriegel, Direttore degli Scavi, e Massimo Osanna, Direttore Generale dei Musei, Sangiuliano riscopre frammenti della vita dei fratelli Restituto e Conviva.

"Un giorno importante, difficilmente lo dimenticherò. Sono napoletano, pertanto legatissimo a Pompei. Questa città è parte di me e sono felice di vedere personalmente il lavoro straordinario che è stato fatto per riaprire la Casa dei Vettii. - precisa Sangiuliano - Il Parco Archeologico ha un inestimabile valore non solo storico, ma anche economico. Se andasse in porto il progetto di valorizzazione dei siti turistici più piccoli, che orbitano intorno a Pompei, si riuscirebbe a creare un modello che tutto il mondo ci inviderebbe. In sinergia con Gabriel Zuchtriegel lavoreremo per il rilancio di Oplontis".

La Campania chiude il 2022 con numeri da record. Il patrimonio enogastronomico e culturale della Regione catalizza l'attenzione dei turisti, che arrivano da ogni parte del mondo per ammirare l'antica Pompei o i panorami mozzafiato della Penisola Sorrentina. Ma nel disegno di Sangiuliano questo non è sufficiente. Nella mente del Ministro un modello di turismo che vada al di là del Mann o del Colosseo. E in questo progetto la chiave di volta è proprio il Pnrr.

L'Unione Europea ha stanziato 4,275 miliardi e parte dei fondi saranno destinati alla rigenerazione dei piccoli siti comunali. Grazie all'ambizioso progetto del Ministro Sangiuliano, il futuro di Oplontis potrebbe cambiare. Con l'ok alla riqualificazione la Villa di Poppea è candidata a diventare una punta di diamante all'ombra del Vesuvio.