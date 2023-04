Ecco la mappa degli interventi: Via Provinciale Sant'Antonio , Via Plinio , nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Provinciale Sant'Antonio e Via Sant'Alfonso de’ Liguori , Via Vittorio Veneto , nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Sant'Alfonso de’ Liguori e Via Vesuvio , Traversa Maresca , nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Vesuvio e Via Simonetti , Via Simonetti , nel tratto compreso tra le intersezioni con Traversa Maresca e Via Tagliamonte , Via Tagliamonte , nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Simonetti e Corso Umberto I , Corso Umberto I , nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Tagliamonte e Viale Pastore .

Addio a buche, voragini e dissesti. Torre Annunziata , la città dalle strade colabrodo, cambia volto grazie al Giro d'Italia . Mancano poche settimane all'inizio della competizione e la Commissione Prefettizia, così come aveva già annunciato precedentemente, ha disposto una serie di interventi di riqualificazione nelle zone interessate dalla kermesse sportiva. L'obiettivo è cancellare ogni traccia di degrado dalle arterie urbane principali e garantire massima sicurezza ai ciclisti in arrivo. I lavori di riqualificazione procedono in tempi record, a testimonianza del fatto che, quando c'è impegno e volontà, è possibile essere tempestivi ed efficienti anche a Torre Annunziata

Ecco la mappa degli interventi:

Via Provinciale Sant'Antonio, Via Plinio, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Provinciale Sant'Antonio e Via Sant'Alfonso de' Liguori, Via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Sant'Alfonso de' Liguori e Via Vesuvio, Traversa Maresca, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Vesuvio e Via Simonetti, Via Simonetti, nel tratto compreso tra le intersezioni con Traversa Maresca e Via Tagliamonte, Via Tagliamonte, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Simonetti e Corso Umberto I, Corso Umberto I, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Tagliamonte e Viale Pastore.

Si informa che lungo l’intero percorso interessato dai lavori, a causa del restringimento delle carreggiate, sarà adottato provvisoriamente un sistema di gestione del traffico a senso unico alternato, al fine di consentire la circolazione dei veicoli nel doppio senso di marcia. La Commissione Prefettizia invita la cittadinanza a rispettare le indicazioni della Polizia Municipale, nello specifico i segnali di divieto di sosta laddove apposti.