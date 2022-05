Momento magico per Immobile. Il quarto figlio e la palma di miglior attaccante della Serie A.

La notizia in due video pubblicati sulla pagina Instagram del calciatore di Torre Annunziata. Ciro Immobile e Jessica Melena aspettano il quarto figlio ed è un maschio.

L'attaccante della Lazio e la moglie hanno annunciato la lieta notizia sui social, pubblicando le immagini del momento in cui l'hanno detto ai tre figli Michela, Giorgia e Mattia. E poi un'altro in cui volano tanti palloni azzurri per indicare il sesso del piccolo in arrivo. Le sorelline sono state subito contente.

Il figlio Mattia non è apparso particolarmente felice della notizia.

Il padre gli ha chiesto: "Non lo vuoi un fratellino o una sorellina?" e lui ha risposto deciso: "No". Poi, però, ha anche dato un bacio al pancione di mamma Jessica.