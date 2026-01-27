Non un bar qualunque, ma un rifugio culturale in cui sperimentare, conoscersi e imparare. Ora il Nonsolocaffè Reload volta pagina dopo quindici anni. "Daremo in gestione il locale. Una scelta sofferta, ma che non spegnerà le luci che abbiamo acceso nel 2011. Il nostro cuore continuerà a battere: la porta resta aperta".

Quindici anni di impegno attivo sul territorio tra musica, arte e cultura. Dal 2011 Milena Altobelli, Rossella D'Avino e Annalisa Ricciardelli, sono state protagoniste del rilancio del centro storico di Torre Annunziata. Alla guida del locale in Corso Vittorio Emanuele III, sono riuscite a cancellare in parte il marchio di degrado, trasformando l’attività in un laboratorio sociale.

Un cerchio che si chiude con l'ultimo appuntamento in programma sabato 31 gennaio prima del passaggio di testimone. "Niente lacrime: deve essere una grande festa. Vi vogliamo tutti con noi a cantare, ballare e suonare. Chiudiamo questa fase in bellezza", scrivono le ragazze nell'annunciare l'evento. Il locale sarà gestito da due amici fidati, già attivi nel mondo dell'imprenditoria.

Si apre un nuovo capitolo per una realtà messa in piedi in un’area complessa che, nonostante le difficoltà, è diventata un porto sicuro per artisti emergenti e non. Uno spazio in cui l'arte è stata protagonista in ogni sua forma. Una sfida sociale che continuerà con la stessa anima, ma sotto un'altra guida.

"Non mi stancherei mai del Nonsolocaffè e mi ferisce molto questa insinuazione", spiega Milena contattata telefonicamente. "Insegno matematica a Caivano ormai da due anni. Un impegno importante, che porto avanti con responsabilità. Conciliare entrambe le realtà si è rivelato piuttosto complicato. È una scelta sofferta, ma andava presa".

Milena lascia la porta aperta, sottolineando che potrebbe non essere un addio definitivo. "Questo locale è la mia vita, quindi è impossibile spezzare il legame. Il futuro è imprevedibile e mi auguro che un domani ci siano le condizioni per tornare".