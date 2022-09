Domani 9 settembre a partire dalle ore 10 e 30 il senatore Sandro Ruotolo, candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Campania 1 – U07 di Torre del Greco, sarà presente presso Palazzo Fienga a Torre Annunziata. Elezioni 2022. Ruotolo candidato alla Camera con il Pd: "Insieme per difendere i diritti degli ultimi" A Torre Annunziata incontro-dibattito presso il circolo di Corso Vittorio Emanuele per definire i punti cruciali della campagna elettorale

Dopo la visita al rione Savorito di Castellammare di Stabia si è scelto un altro luogo simbolo. Palazzo Fienga è stato per decenni la roccaforte del clan Gionta. “Oggi questo bene simbolo di camorra appartiene al patrimonio dello Stato - spiega Ruotolo - diventerà un polo operativo per la sicurezza e per il presidio del territorio. È un segnale di legalità. Voltare pagina è possibile anche e soprattutto a Torre Annunziata".