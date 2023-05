Caos e traffico in tilt, Torre Annunziata è completamente bloccata per il Giro d’Italia. Il passaggio sulla città oplontina è previsto per le 16.30 dove i corridori attraverseranno via Bottaro, via Provinciale Vigne S. Antonio, via Plinio, via Vittorio Veneto, via Traversa Maresca, via Simonetti, via Tagliamonte e corso Umberto I (intersezione via Tagliamonte – Tribunale).

In tanti già da questa mattina sono rimasti imbottigliati nel traffico di Corso Umberto I. Automobilisti in coda in attesa di capire quale strada poter percorrere per evitare gli ingorghi. Sono dovute intervenire le forze dell’Ordine per cercare di mettere ordine e sfoltire la lunga coda di auto in fila, tuttora in corso.

L’ordinanza adottata dai commissari straordinari per consentire il passaggio della carovana è stata utile per informare i cittadini della diversa regolamentazione del traffico. Essa prevedeva la chiusura totale del traffico a partire dalle 13.00 di giovedì 11 maggio. Era logico prevedere difficoltà nella viabilità già da qualche ora prima delle interdizioni alla circolazione. Per questo, vista la situazione di emergenza, sarebbe stato utile adeguarsi in funzione di questo avvenimento ed evitare di restare bloccati nel traffico.