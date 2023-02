L'ex sindaco Vincenzo Ascione e sei dei suoi fedelissimi a giudizio per incandadabilità. Questa mattina al Tribunale di Torre Annunziata si è svolta la prima udienza dinanzi al giudice Raffaella Cappiello, prima sezione civile. Dopo la presentazione delle istanze da parte degli avvocatori difensori per tentare di congelare il procedimento, il Presidente si è riservato sulla decisione. Ad oggi la sentenza sul provvedimento che coinvolge gli ex politici 'corrotti' resta sospesa.

Poco più di un mese fa l'Avvocatura di Stato ha confermato la richiesta di incandidabilità per l'ex sindaco di Torre Annunziata e sei ex politici, decidendo quindi di procedere nei confronti di Vincenzo Ascione, Rocco Manzo, Giuseppe Raiola, Giocchino Langella, Maria Oriunto e Luisa Refuto, ritenuti responsabili della cattiva gestione della cosa pubblica. Così potrebbe scattare la sospensione dalla vita politica per almeno cinque anni per gli ex amministratori che avrebbero favorito ingerenze esterne aprendo le porte del Comune alla criminalità organizzata.

Una sanzione che prevede il disco rosso ad eventuali candidature sia per le prossime amministrative che per le regionali.

Intanto cresce l'attesa per l'udienza dell'8 Marzo. Il Tar del Lazio, dopo avere ottenuto gli incartamenti dal governo, dovrà decidere se accettare o meno il ricorso presentato dall’ex sindaco Ascione, che si è opposto allo scioglimento per infiltrazioni.