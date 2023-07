"Abbiamo chiesto l'immediato intervento da parte del Comune perchè è assurdo quello che sta succedendo . Assurdo che non si siano prese le giuste misure prima dell'estate. Sopportare le strade gruviera, sopportare gli arenili pubblici inondati di immondizia e già troppo - tuona Manto - Non si può nè giocare nè risparmiare con la salute dei cittadini. Ecco perché con mezzo pec abbiamo vigorosamente sollecitato il commissario e siamo certi che ci saranno risposte immediate. Torre Annunziata non può essere le Favelas della Campania ":

Proprio nei giorni scorsi un topo è stato avvistato in via Gino Alfani . Da nord a sud. Le blatte e ratti hanno invaso l'intera città. I cittadini hanno inoltrato alcune foto al segretario Manto, che subito si è adoperato per sollecitare il Comune. Le immagini sono a dir poco terrificanti. Decine di blatte per terra e dentro casa . Una segnalazione choc che restituisce perfettamente lo stato di degrado di cui è ostaggio la città.

La situazione è al limite e peggiora giorno dopo giorno . I cittadini segnalano la presenza di blatte e top i in ogni angolo della città. Sulla questione è intervenuto il Partito Democratico che ha già inoltrato una pec alla Commissione Prefettizia affinchè si trovi immediatamente una soluzione. "Abbiamo provveduto in queste ore a sollecitare con forza l'intervento da parte del Comune per quanto riguarda l'insostenibile invasione in ogni dove della città da parte di blatte e topi - spiega Giuseppe Manto - ormai si convive con questi animali, che tra l'altro provengono dalle fogne. Inoltre, nel caso delle blatte, alcune persone se le sono ritrovate anche nel letto".

La situazione è al limite e peggiora giorno dopo giorno. I cittadini segnalano la presenza di blatte e topi in ogni angolo della città. Sulla questione è intervenuto il Partito Democratico che ha già inoltrato una pec alla Commissione Prefettizia affinchè si trovi immediatamente una soluzione. "Abbiamo provveduto in queste ore a sollecitare con forza l'intervento da parte del Comune per quanto riguarda l'insostenibile invasione in ogni dove della città da parte di blatte e topi - spiega Giuseppe Manto - ormai si convive con questi animali, che tra l'altro provengono dalle fogne. Inoltre, nel caso delle blatte, alcune persone se le sono ritrovate anche nel letto".

