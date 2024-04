"Torre Annunziata ha bisogno di voltare pagina e tornare ad essere protagonista per lo sviluppo dell'area metropolitana di Napoli. Italia Viva ha dialogato con lealtà anche con le altre coalizioni e, dopo un confronto con tutti i candidati della nostra lista, abbiamo deciso di sostenere Carmine Alfano" - così Ciro Buonajuto, portavoce nazionale di Italia Viva, annuncia a lostrillone.tv l’alleanza con la coalizione che sostiene la candidatura di Carmine Alfano, in vista delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno a Torre Annunziata.

Eppure fino a pochi giorni fa la sua lista dialogava con Cuccurullo. Cosa è accaduto?

"Ripeto, ci siamo confrontati anche con Corrado Cuccurullo, uomo e politico che stimo; è stato un dialogo caratterizzato da rispetto reciproco e lealtà. Ma insieme ai candidati della lista, abbiamo deciso di affiancare il prof. Carmine Alfano".

L'adesione alla coalizione di Alfano è stata dettata anche da qualche diktat sui nomi da inserire in lista?

"Torre Annunziata viene dallo scioglimento per infiltrazioni e quindi è necessario che ogni lista si caratterizzi per trasparenza e rigore morale. Italia viva ha già chiesto ed ottenuto da ogni candidato il casellario giudiziale e il certificato di carichi pendenti. Tutte le altre valutazioni, che non hanno un fondamento oggettivo e documentale, rappresentano dei giudizi personali. Chiediamo rispetto per i nostri candidati, così come noi rispettiamo gli altri, senza alcun pregiudizio".

Da sindaco, crede che il modello Ercolano possa essere attuato anche a Torre Annunziata?

"Il modello Ercolano nasce da una sinergia tra commercianti, forze dell’ordine e istituzioni. Ognuno deve fare il proprio dovere. Io credo che la parte sana di Torre Annunziata sia pronta, con coraggio e determinazione, ad affrontare questa sfida. La cultura della denuncia deve prevalere sulla convenienza. Tutti insieme ed uniti non dobbiamo avere paura di poche persone che distruggono il nostro territorio e rubano un pezzo di futuro ai nostri figli. Torre Annunziata è una città stupenda e deve essere un riferimento turistico per centinaia di migliaia di donne e uomini che verranno da ogni parte del Mondo per ammirarne la bellezza".

Come si raggiunge questo obiettivo?

"Per raggiungere questo obiettivo, la politica deve avere il coraggio e la capacità di entrare nella scuola e sensibilizzare i più giovani. Noi di Italia Viva imaginiamo una città che, con il suo porto, diventi l’accesso al Parco Archeologico di Pompei; una città in cui le vecchie zone industriali possano diventare opportunità di lavoro per le future generazioni".