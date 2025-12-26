Torre Annunziata scende in piazza per il confronto e l’informazione consapevole. Sabato 27 dicembre 2025 la città sarà una delle 129 tappe della campagna nazionale “129 Piazze per il Sì”, iniziativa promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane attraverso il proprio Comitato per il Sì, in vista del prossimo referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente e sull’istituzione della nuova Corte disciplinare.

Protagonista dell’appuntamento oplontino sarà la Camera Penale di Torre Annunziata, che ha aderito con convinzione all’iniziativa e sarà presente con un gazebo informativo lungo corso Umberto I, all’altezza del civico 94. Un presidio di dialogo aperto, pensato per avvicinare la cittadinanza a una riforma che l’avvocatura associata considera un passaggio decisivo di civiltà giuridica e di maturazione democratica.

La riforma, infatti, viene letta come il naturale sviluppo del percorso avviato con la riforma Vassalli del 1989, che introdusse il modello accusatorio nel processo penale italiano, e con le modifiche costituzionali del 1999 ispirate al principio del “giusto processo” sancito dall’articolo 111 della Costituzione. Un cammino volto a rafforzare l’equilibrio tra le parti, l’autonomia della funzione giudiziaria e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, liberandole dalle distorsioni prodotte dalle correnti della magistratura organizzata.

Il gazebo della Camera Penale non sarà solo un punto informativo, ma un vero spazio di ascolto e confronto. Avvocati, professionisti e rappresentanti della politica locale, già numerosi tra gli aderenti, saranno in piazza per spiegare le ragioni del Sì, rispondere alle domande dei cittadini e raccogliere opinioni, proposte e riflessioni. Un esercizio di partecipazione che punta a preparare un voto più cosciente e consapevole, restituendo centralità al dibattito pubblico.