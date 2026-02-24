L'asfalto non si stende, si rattoppa. Non si ripara, si ricopre. Buche e dissesti sono diventati cicatrici che raccontano una Torre Annunziata in sofferenza. Un disagio grave per anziani, genitori e disabili, costretti a scansare voragini. Un'ardua impresa anche per pedoni e automobilisti, habituè degli slalom tra sampietrini sgretolati e dislivelli vari.

A gennaio, a seguito di un'operazione effettuata dalla Polizia Municipale, furono sanzionate dieci ditte per non aver eseguito il ripristino del manto stradale al termine di alcuni lavori ai sottoservizi. Oltre alla sanzione, fu anche ordinato di effettuare l’intervento di ripavimentazione delle strade "a regola d’arte". Questione spinosa, all'attenzione dell'amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo. Tuttavia, nonostante le misure adottate, la città attende ancora una riqualificazione complessiva delle aree più danneggiate. I cittadini lamentano un'incuria dilagante, diffusa in più zone di Torre Annunziata.

"C'è massima attenzione sul decoro urbano. Non arretreremo di un millimetro finchè non saranno effettuati tutti i lavori necessari. Abbiamo avuto numerosi incontri con le ditte in questione per coordinare gli interventi. C'è un programma in atto che ha avuto dei rallentamenti anche a causa del maltempo. Per quanto riguarda via Vittorio Veneto, contiamo di terminare definitivamente in primavera", dichiara l'assessore Daniele Carotenuto per fare chiarezza.

"Quando si effettuano i lavori sono due i livelli di intervento: il primo provvisorio, il secondo definitivo. Chiaramente ci sono dei tempi da rispettare tra l'uno e l'altro e questo non dipende da noi. Respingo con forza le accuse di chi sostiene che l'amministrazione non ami Torre Annunziata. L'attenzione è massima e siamo i primi a pretendere strade dignitose. Su questo aspetto sono categorico: chi ha danneggiato la nostra città, non lavorerà più qui".

Per quanto riguarda via Caravelli e via Prota, l'assessore precisa che il restyling non è ancora avvenuto per il continuo susseguirsi di lavori ai sottoservizi. Al momento è in corso quello relativo al gas. "Capiamo il bisogno dei cittadini di avere risposte e non tarderanno ad arrivare. In zona bretella, a ridosso del rione Deriver, è stato recentemente completato il ripristino definitivo della strada. Un ulteriore passo per liberarsi del degrado", aggiunge.

A prescindere da ditte e sottoservizi, l'amministrazione procede (seppur a rilento) con lavori generali di restyling delle strade. "Abbiamo approvato a marzo 2025 una delibera con un elenco di aree su cui intervenire. Una parte dei lavori è stata già effettuata, ma mancano ancora svariate zone all'appello. Si sono verificati rallentamenti per i quali non può essere incolpata l'amministrazione. A prescindere dalle critiche, ribadisco il mio impegno per Torre Annunziata. Mi reco personalmente sulle aree di cantiere per monitorare ciò che accade in città e continuerò a farlo", conclude Carotenuto.

Nel frattempo, in attesa che la programmazione annunciata si traduca in interventi definitivi, restano i malumori tra i torresi. Un malcontento generale innescato dall'impazienza di vedere attuata una riqualificazione complessiva.