Salvatore Cimmino a Torre Annunziata per parlare di inclusione come motore di sviluppo. Si è tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Criscuolo la presentazione del libro ‘Disabilità Controcorrente’ scritto da Salvatore Cimmino, atleta torrese che si batte da tempo con forza per i diritti delle persone con disabilità.

L’autore ha deciso di condividere questo grande traguardo con la sua città d’origine, per parlare di un tema importanti come quello della disabilità. Una riflessione profonda per Cimmino, che costantemente si impegna a “non lasciare indietro nessuno”, evidenziando quanto la diversità possa essere una fonte di sviluppo e forza e non un limite da dover contrastare.

“Oggi oltre 13 milioni di italiani si trovano a vivere quotidianamente con la disabilità - afferma - e questo libro parla proprio di loro, delle difficoltà che si trovano ad affrontare quotidianamente”.

“La genesi dietro questo racconto si ispira al tormento e alla prigionia - continua l’autore - e spero che un giorno questo libro sia uno strumento di conoscenza che permetta di ‘svegliare’ le coscienze ti tutti”.

A moderare l’incontro e a guidare i presenti tra i vari interventi, l’ex preside Felicio Izzo che con sapienza ha introdotto i temi della serata con grande delicatezza. “Al di là dell’aspetto tecnologico, scientifico e giuridico che tratteremo stasera - afferma Izzo - fondamentale è la conoscenza e la partecipazione delle persone a questi eventi, perché è solo con la presa di coscienza da parte di tutti che la condizione delle persone con disabilità può cambiare” conclude.

“Riconosco a Salvatore la capacità di essere un punto di riferimento di questa città - dice il sindaco Corrado Cuccurullo - noi con la nostra amministrazione abbiamo tentato, e in alcuni casi ci siamo anche riusciti, di rendere questa città il più accessibile possibile. Dobbiamo immaginare una Torre Annunziata che sia a misura di cittadino e solo in questo modo la differenza tra diversamente abili e non risulta quasi secondaria”.

Un incontro che coniuga scienza ed esperienza, legge e sensibilità, e che apre la mente su disagi di cui non tutti sono a conoscenza. Ad intervenire anche i giuristi Ernesto Aghina e Salvatore Prisco, ma anche Luca Brancaccio presidente dell’AMC spa, Fabrizio Marignetti professore di ingegneria elettrica e Alessandro Pepino professore di ingegneria biomedica. Invitati, la Lega Navale di Torre Annunziata rappresentata da Antonella Giglio e l’ammiraglio Trogu, delegato regionale della Lega Navale Italiana.

Un incontro di conoscenza e di esperienza che ha toccato i temi più disparati con un unico filo conduttore: l’inclusione. La presentazione è stata curata grazie alla libreria “Libertà” che è costantemente attiva sul territorio per promuovere eventi di estrema sensibilità. Lo scopo di questa iniziativa è stato dunque quello di sensibilizzare attraverso la voce di chi la disabilità la vive in prima persona.