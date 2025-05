Luisa Acunzo entra nel Partito Democratico di Torre Annunziata. Il cambio di casacca della consigliera comunale, scattato dopo l'addio a Torre Libera, potrebbe ridisegnare gli equilibri interni dell'assise cittadina. L'annuncio avviene nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio e convocata solo due ore prima. Dietro al tavolo, accanto alla new entry, il capogruppo Fabio Giorgio, il segretario Ciro Passeggia, la componente della segreteria Germaine Popolo e la consigliera Antonietta Colletto.

Acunzo pone fine al suo momento di riflessione sancendo l'ingresso nel partito con un discorso ispirato a Berlinguer. "Per me essere qui è già sinonimo di felicità. Sono contenta di entrare a far parte di questa grande famiglia in cui c'è libertà di espressione e di iniziativa". afferma Luisa Acunzo. "La politica è fatta di continue trasformazioni - spiega Fabio Giorgio - Questo è un momento delicato in cui sono emerse una serie di divergenze all'interno del partito, dettate da visioni politiche differenti. Io sono il capogruppo di cinque consiglieri comunali e resto tale, a prescindere da eventuali contrasti".

"Il sindaco Cuccurullo chiede maggiore autonomia, ma cosa significa? I partiti hanno un ruolo specifico e deve restare tale. Sono tanti gli aspetti su cui siamo perplessi e chiederemo al sindaco ulteriori chiarimenti", specifica il segretario Passeggia in risposta alla relazione del primo cittadino illustrata in commissione trasparenza.

Assenti alla conferenza e non invitati gli altri due consiglieri, espressione della minoranza, Nella Monaco e Gaetano Ruggiero. Contattati telefonicamente hanno confermato di aver appreso la notizia successivamente alla conferenza stampa. Un dato pesante che conferma la presenza in città di due PD, che oramai non dialogano più e che generano una tensione che rischia di danneggiare la stabilità dell'amministrazione comunale.

La conferenza stampa, convocata poche ore prima, rappresenta per molti una fuga in avanti, soprattutto dopo le interlocuzioni avviate dal primo cittadino con i vertici napoletani. "E' una guerra di nervi - sussurranno alcuni esponenti più vicini al sindaco - Questo congresso permanente tra le due anime del PD rischia di travolgere l'amministrazione". Resta adesso da capire che mossa faranno i due consiglieri comunali del PD, Nella Monaco e Gaetano Ruggiero (il più votato alle comunali, ndr) non invitati alla conferenza stampa e all'oscuro dell'adesione di una consigliera comunale al loro gruppo politico.