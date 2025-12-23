Un momento storico ha animato le strade di Torre Annunziata, inondando la città di bellezza e allegria. La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nel suo viaggio verso Milano, ha avuto come tappa anche Torre Annunziata. Questa mattina 23 dicembre, infatti, dal Piazzale Monsignore Orlando della chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori, ha avuto inizio il viaggio della Fiamma Olimpica verso Torre Del Greco, attraversando la città da sud a nord tra gli applausi dei cittadini. Un messaggio di pace, solidarietà e speranza che ha portato con sé un momento indimenticabile per gli stessi torresi. Sono stati 18 i tedofori che si sono alternati lungo un percorso di 3,6 km che ha attraversato via Vittori Veneto, Traversa Maresca, via Simonetti, via Tagliamonte e Corso Umberto, per giungere poi e terminare al tribunale.

“I giochi Olimpici sono un evento che promuovono la pace, la collaborazione tra popoli- afferma il sindaco Corrado Cuccurullo, presente sul luogo di ritrovo, negli istanti che hanno preceduto la partenza - e Torre Annunziata è sempre stata una città aperta e soprattutto una città che ha difeso tanti diritti” conclude. “Un significato simbolico” lo definisce il primo cittadino, estremamente emozionato, in linea con i suoi obiettivi istituzionale di rinascita e riqualifica territoriale. Così come il sindaco, anche le tante persone ai margini della strada, appostate in attesa del grande momento, hanno accolto l’arrivo della Fiamma con calore e partecipazione. Tra sorrisi e applausi, i tedofori hanno regalando a tutti i presenti e alla città stessa un momento storico lasciando dietro di sé la scia di un messaggio di fratellanza e solidarietà.